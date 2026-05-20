Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak

32. Kırklareli Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında "Kakava ateşi" yarın yakılacak.





Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince organize edilen festival, yarın gerçekleştirilecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.



Kortej ile start alacak festival kapsamında Millet Bahçesi'nde "Kakava ateşi" yakılacak.



Festival 24 Mayıs Pazar günü sona erecek.



Belediye Başkanı Derya Bulut, AA muhabirine, Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni'nin kentin adına yakışır bir konseptte gerçekleştirileceğini söyledi.



Bu yıl festival ve Yaşayan Miras Şöleni'nin bir arada yapılacağını anımsatan Bulut, tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.



Tüm vatandaşları kente davet eden Bulut, yarın büyük bir coşkuyla başlayacak kortejin ardından "Kakava ateşi"nin yakılacağını dile getirdi.



Çok heyecanlı olduklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:



"Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte Yaşayan Miras Şöleni'ni dahil ederek Kırklareli'mizin Kakava festivalini o Karagöz kültür ve sanat kısmını da muazzam dolu bir hale getirdik. 30 farklı şehirden 150 sanatçının ilimizde yer alacağı, stantlar kuracağı, uygulamalar yaptıracağı çok keyifli bir Kakava süreci. Hem bizi sanata doyuracak hem bizi kültüre doyuracak, hem de eğlenceye doyuracak. O doğrultuda tüm hazırlıklarımız tamamlandı.



Tüm halkımızı, tüm bölge vatandaşlarımızı, tüm milletimizi 32. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalimize davet ediyorum. Hem eğleneceğiz hem kültüre, sanata doyacağız hem de o birlik beraberlik ruhuyla geleceğe çok doğru bir mirası hep birlikte bırakacağız."



Vatandaşlardan Sabri Oktay ise Kakava'nın baharın gelişi ve eğlenceyi temsil ettiğini söyledi.



İstanbul'dan geldiğini ifade eden Oktay, tüm vatandaşları Kırklareli'ne davet etti.



