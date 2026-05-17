Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.



İlçede aniden başlayan sağanak bir anda doluya dönüştü.



Yaklaşık 5 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle kısa sürede yerler beyaza büründü.



Yer yer evlerin çatıları ile yollarda dolu birikintisi oldu. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü bölgede, sağanağın aralıklarla 26 Mayıs Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

