Babaeski Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.



Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Sosyal Dayanışma Merkezinde düzenlenen törende, kurslara katılan vatandaşlara teşekkür etti.



Kursların devam ettiğini ifade eden Orhan, "Öğrenme isteğiyle örnek olan tüm kursiyerlerimizi gönülden kutluyorum. Edindikleri bu becerilerin hayatlarına değer katmasını diliyorum." dedi.



Konuşmaların ardından Orhan ve Belediye Başkanı Fırat Yayla kursiyerlere belgelerini verdi.



- Demircan, halter şampiyonasında ikinci oldu



Kırklarelili sporcusu Ravzanur Demircan, Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda ikinci oldu.



Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Demircan'ın Ankara'da düzenlenen müsabakada 44 kilo sıkletinde ikinci olduğu belirtildi.



Açıklamada, Demircan'ın gümüş madalya kazandığı ifade edildi.













