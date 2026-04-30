Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Armağan köyünde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 15:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Programda, Araştırma Görevlisi Dr. Nüket Pancar, tarım ilaçlarının doğru kullanım yöntemleri, insan sağlığı üzerindeki riskleri ve çevreye etkileri hakkında bilgi verdi.


        Programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan, Bilim İletişimi Ofisi Başkanı Doç. Dr. Nergiz Aydoğdu ile Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ve ile çiftçiler katıldı.

        - Üreticiler süt sağım hijyeni eğitimi

        Kırklareli Üniversitesince üreticilere yönelik süt sağım hijyeni eğitimi verildi.


        "İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Sakızköy'de gerçekleştirilen eğitimde, üreticilere modern süt sağım teknikleri anlatıldı.


        Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Çetin tarafından üreticilere sağım aşamasında hijyen yönetimi, ekipman dezenfeksiyonu ve çiğ sütün kalitesini koruma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        - Huzurevi personeline eğitim verildi


        Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (YBRM) personeline yönelik "Yaşlılarda Düşme ve İlk Müdahale" eğitimi verildi.

        Huzurevi Müdürlüğünde görev yapan hemşire Seyhan İnce tarafından yaşlılarda düşme riskini en aza indirecek çevresel düzenlemeler, denge kayıplarının önlenmesi ve olası bir düşme anında yapılması gereken acil müdahale teknikleri hakkında bilgi verildi.


        Eğitimde, personelin yaşlı bakım kalitesini artırmak ve acil durumlarda bilinçli hareket edilmesini sağlamak amacıyla değerlendirme yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
