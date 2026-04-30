Kırklareli Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Armağan köyünde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Programda, Araştırma Görevlisi Dr. Nüket Pancar, tarım ilaçlarının doğru kullanım yöntemleri, insan sağlığı üzerindeki riskleri ve çevreye etkileri hakkında bilgi verdi.





Programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan, Bilim İletişimi Ofisi Başkanı Doç. Dr. Nergiz Aydoğdu ile Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ve ile çiftçiler katıldı.



- Üreticiler süt sağım hijyeni eğitimi



Kırklareli Üniversitesince üreticilere yönelik süt sağım hijyeni eğitimi verildi.





"İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Sakızköy'de gerçekleştirilen eğitimde, üreticilere modern süt sağım teknikleri anlatıldı.





Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Çetin tarafından üreticilere sağım aşamasında hijyen yönetimi, ekipman dezenfeksiyonu ve çiğ sütün kalitesini koruma yöntemleri hakkında bilgi verdi.



- Huzurevi personeline eğitim verildi





Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (YBRM) personeline yönelik "Yaşlılarda Düşme ve İlk Müdahale" eğitimi verildi.



Huzurevi Müdürlüğünde görev yapan hemşire Seyhan İnce tarafından yaşlılarda düşme riskini en aza indirecek çevresel düzenlemeler, denge kayıplarının önlenmesi ve olası bir düşme anında yapılması gereken acil müdahale teknikleri hakkında bilgi verildi.





Eğitimde, personelin yaşlı bakım kalitesini artırmak ve acil durumlarda bilinçli hareket edilmesini sağlamak amacıyla değerlendirme yapıldı.







