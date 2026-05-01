Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, bir süre önce ağabeyi vefat eden Soytürk'e başsağlığı dileğinde bulundu.



Soytürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



- "Kızılcıkdere Bağları İyi Olacak" Projesi



Kırklareli'nde, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yürütülen "Kızılcıkdere Bağları İyi Olacak" Projesi kapsamında üreticilere yönelik uygulamalı eğitim verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir bağda düzenlenen programda, salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.



Üreticilere, feromon tellerinin doğru asılma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.



- Türk Kızılay Kırklareli İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı



Türk Kızılay Kırklareli İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.



Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.



Şube Başkanı Volkan Göç, çalışmalar hakkında bilgi verdi.







