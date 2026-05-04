Pınarhisar'da yağmur ve şükür duası yapıldı.



Ataköy'de gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.



Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, programda, edilen duaların ve kılınan namazların kabul olmasını dileyerek, programa katılanlara teşekkür etti.



- Kaymakam Özderin, kitap okuma etkinliğine katıldı



Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Özderin, öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Özderin, daha sonra öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu.



- İlaçlama çalışması



Lüleburgaz'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.



Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri haşere ve sinek popülasyonunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.



Ekipler, kentte özellikle larva, uçkun ve sivrisinek gibi zararlıların üreyebileceği su birikintilerini ilaçladı.

