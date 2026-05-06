Kırklareli Valisi Uğur Turan, MHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Tacettin Altay'ı makamında kabul etti.



Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Altay'a çalışmalarında başarılar diledi.



Altay da, çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.



- "Bir Kitap Bir Dünya Projesi"



Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Bir Kitap Bir Dünya Projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle kitap okudu.



Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Tozaklı İlkokulunu ziyaret etti.



Ziyarette okulun fiziki koşullarını inceleyen Özderin, öğretmenlerle bir araya gelerek istekleri dinledi.



Özderin daha sonra öğrencilerle 20 dakika kitap okuyup, kitap hakkında bir süre sohbet etti.



- Temizlik çalışması



Lüleburgaz'da temizlik çalışması yapılıyor.



Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmasında bulunuyor.



Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, belirlenen program doğrultusunda cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptıklarını kaydetti.



Ekiplerin ilçe genelinde yol kenarları ve kaldırımlarda otları temizlediğini aktaran Gerenli, daha sağlıklı, düzenli ve yaşanabilir bir çevre için ekiplerin sahada yoğun bir mesai harcadığını kaydetti.

