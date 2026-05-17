Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar'da yağmur ve şükür duası yapıldı.
Cevizköy'de gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, programda, edilen duaların ve kılınan namazların kabul olmasını dileyerek, programa katılanlara teşekkür etti.
Konuşmanın ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.
- Başkan Talay, aş evini ziyaret etti
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, aş evine ziyarette bulundu.
Talay, aş evinde yürütülen çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.
Aş evinden ilçe merkezi ve köylerde ihtiyaç sahibi 350 aileye her gün sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Talay, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Cenazeler için de taziye süreçlerinde vatandaşlara pilav ve ayranların da aş evinden gönderildiğini dile getiren Talay, "İkramlarımızla vatandaşlarımızın acı günlerinde yüklerini bir nebze olsun hafifletmeye gayret ediyoruz. Bu hizmetlerin her aşamasında büyük bir özveriyle emek veren aş evi personelimize teşekkür ediyorum." dedi.
