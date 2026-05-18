        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 18.05.2026 - 10:09 Güncelleme:
        8 Kasım Stadı önünde toplanan sporcular, İstanbul Caddesi'ni geçerek Eski Hükümet Konağı alanına yürüdü.

        Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        - Sebze fidesi dağıtıldı

        Lüleburgaz'da ata tohumundan yetiştirilen 15 bin sebze fidesi vatandaşlara dağıtıldı.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, belediye serasında yetiştirilen domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerini vatandaşlara dağıttı.

        Gerenli, konuşmasında, her yıl sebze fideleri üretip vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

        Ata tohumlarını gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade eden Gerenli, vatandaşların yetiştirdikleri ürünlerden tohum almalarını istedi.

        Etkinlikte, ​​​​​​​15 bin fide yaklaşık 1 saate tükendi.

        - Toplu taşıma araçları denetlendi

        Lüleburgaz ilçesinde toplu taşıma araçları denetlendi.

        Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetimde bulundu.

        Araç ve sürücülerin yeterlilik belgelerini kontrol eden ekipler, yolcu güvenliği, araçların teknik yeterliliği ve taşıma kurallarına uygunlunu denetledi.

        Denetimlerde eksiklik tespit edilen araçların sürücülerine uyarı yapıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

