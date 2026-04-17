        Kırşehir'de gönüllü üniversite öğrencileri, kenti yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtıyor

        Kırşehir'de gönüllü üniversite öğrencileri, kenti yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtıyor

        Kırşehir'in tarihi mekanlarında görev alan, tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 12 gönüllü, yerli ve yabancı turistlere kenti tanıtıyor.

        Giriş: 17.04.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Kırşehir'de gönüllü üniversite öğrencileri, kenti yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtıyor

        Kırşehir'in tarihi mekanlarında görev alan, tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 12 gönüllü, yerli ve yabancı turistlere kenti tanıtıyor.


        Kırşehir'in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla başlatılan "Gönüllü Turizm Elçileri" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine, kültürel tanıtım, yerel rehberlik, gastronomi, kentin tarihi ve kültürü, sanat, yöresel lezzetler alanlarında uygulamalı eğitimler verildi.

        Proje kapsamında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) farklı bölümlerde okuyan 12 gönüllü öğrencinin, ziyaretçilere doğru, etkili ve nitelikli tanıtım sunması amaçlanıyor.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Külliyesi'ndeki tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta gençler olmak üzere herkese teşekkür etti.

        Valilik koordinasyonunda, KAEÜ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR'un katkılarıyla projenin hazırlandığını vurgulayan Demiryürek, gönüllü turizm elçileriyle kentin daha etkin tanıtılmasına katkı sunulacağını belirtti.

        Demiryürek, "Gençlerimiz, Kırşehir'imizin değerleri olan Ahi Evran Külliyesi'nde, Cacabey Gökbilim Medresesi'nde, Neşet Ertaş Gönül Sultanlar Evi'nde gönüllü turizm elçileri olarak faaliyete geçti. Gönüllü gençlerimiz deyim yerindeyse 'turizm elçisi' olarak faaliyet gösterecekler, gönüllü rehberlik yapacaklar." dedi.

        Üniversite öğrencilerinden Nurgül Bora da Ahilik Müzesi başta olmak üzere turistlere müzeyi ve ahiliği anlatacaklarını söyledi.

        Süleyman Arif Sezgin ise "Yoğunluk olarak Kırşehir Ahilik Müzesi'nde yer alıyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlere Ahilik Teşkilatı'ndan kapsamlı şekilde bahsediyoruz." diye konuştu.

        Niray Aydilek de gönül turizm elçisi olarak programlara katıldıklarını ve Kırşehir'i daha iyi tanıtmak için çabaladıklarını dile getirdi.

        Defne Törün ise projeye katıldığı için mutlu olduğunu, Ahilik kültürünün nasıl şekillendiğini bugünlere nasıl geldiğini öğrenerek, herkese anlattıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı

        Benzer Haberler

        Üniversitede daire başkanı makam odasında hayatını kaybetti
        Üniversitede daire başkanı makam odasında hayatını kaybetti
        Kırşehir'de 11 gündür kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        Kırşehir'de 11 gündür kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        Kırşehir'de gençler 88 saatlik eğitimin ardından müzede rehberlik yapıyor
        Kırşehir'de gençler 88 saatlik eğitimin ardından müzede rehberlik yapıyor
        Havaya ateş açan 3 şüpheliye işlem
        Havaya ateş açan 3 şüpheliye işlem
        Kırşehir'de ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi
        Güney Koreli hekimler Kırşehir'de omuz cerrahisi ameliyatlarını izledi
        Güney Koreli hekimler Kırşehir'de omuz cerrahisi ameliyatlarını izledi