Son yılların en yağışlı dönemini geçiren Kırşehir'de hububat üreticisinin rekolte beklentisi arttı

Kırşehir'in son yılların en yağışlı dönemini geçirmesi, üretim merkezlerinden biri olduğu hububatta rekolte beklentisini artırdı.



Meteoroloji verilerine göre, geçen yıl 229,5 milimetre yağışla son 65 yılın en düşük yağış seviyesi görülen iller arasında yer alan Kırşehir'de, bu yılın ilk 5 ayında 300 milimetre civarında yağışla 2025'in tamamında alınan yağış oranı aşıldı. Bu durum, ülkede nohut, yeşil mercimek, aspir ve arpa üretiminde ilk 5'te yer alan kentte çiftçiyi ümitlendirdi.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı, AA muhabirine, 2025 yılında Orta Anadolu'da, özelde de Kırşehir'de son 65 yılın en kurak yılının yaşandığını, geçmiş dönemlerle mukayese edildiğinde bu sene için yağış performansının oldukça iyi olduğunu söyledi.



Hububat başta olmak üzere üründe verimi belirleyenin nisan ve mayıs ayı yağışları olduğunu, özellikle bu aylarda kent genelinde iyi yağış alındığını belirten Ayrancı, mayıs sonu ve devamında da uzun yıllar ortalaması ve üstünde yağış alınırsa bereketli bir yıl olacağını ifade etti.



- "6 yılda bir döngüye giren yağışın iyileştiği dönemler geliyor"



Bu yılın ilk 5 ayındaki bereketli yağışların devam ettiğini dile getiren Ayrancı, "Orta Anadolu ve Kırşehir'de son 6 yıl, hep uzun yıllar ortalamasının altında yağış alındı. Yani 6 yıldır kuraklık yaşıyoruz. Kuraklıkların, meteorolojik döngüler olarak bakıldığında 6 yılda bir döngüye giren yağışın iyileştiği dönemler geliyor. İnşallah ümidimiz bu yıl dahil olmak üzere iyileşen yağış dönemine giriyor olmamızdır." dedi.



Ayrancı, tarla bitkileri ve hububat açısından, özellikle buğday, arpa, nohudun bu yağışlardan olumlu etkileneceğini belirterek şunları söyledi:



"Hububat kışlık bir bitki olduğu için güz döneminde ekim yapılıyor. Güz dönemindeki yağış yeterli değildi ama kış ve bahar döneminde, son aylarda aldığımız yağış hububat için oldukça iyi geldi. Bitki çıkışları ve özellikle kardeşlenme üzerinde olumlu etkileri var. Verimi belirleyen temel faktörlerden birisi birim alandaki fertil kardeş (tarımda bitkinin ana gövdesinden çıkan ve üzerinde tohum bağlamış başak oluşturan verimli yan dallar) sayısıdır. Fertil kardeş sayısı iyi olan ürünlerimizin veriminin de iyi olacağı söylenebilir. Bundan sonra gelecek olan yağışlar da nihai verimi belirlemede etkili olacaktır."



Yağış rejimindeki dalgalanmalar ve meteorolojik kuraklık risklerinin gerçekleşme ihtimallerine karşı herkesin daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Ayrancı, bilinçli tüketim, suyun korunması, tarımsal sulamada vahşi sulamadan kaçınarak modern ve verimli sistemlerin tercih edilmesi uyarısında bulundu.



- "Bu sezondan ümitliyiz"



Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak da 2026 yılında mayıs ayı itibarıyla metrekareye ortalama 300 milimetre civarında yağış düştüğünü, bunun çok iyi bir miktar olduğunu ifade etti.



Toprak, çiftçinin hububatta beklentisinin iyi olduğunu vurgulayarak, "Yağışların güzel olması sebebiyle arpa, buğday, ay çekirdeği, nohutta güzel rekolteler bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimizin yüzü bu vesileyle gülecektir. 2025'te zorlu bir yıl yaşadık, ürün miktarı ve kalitedeki kayıp ile maliyet artışlarından dolayı çiftçilerimiz sıkıntı yaşamıştı ama bunun bu yıl rekolte artışıyla kapanacağını düşünüyoruz. Yağışlardan üreticilerimizin verim beklentisi yüksek, büyük bir memnuniyeti var çok şükür. Bu sezondan ümitliyiz." diye konuştu.



Yağış dalgalanmalarının beklenmedik hastalıklara da neden olabileceğini dile getiren Toprak, "Yağışın ardından rutubetten dolayı çiftçilerimize tarlalarını kontrol etmelerini söylüyoruz. Özellikle buğday ekili alanlarımızda 'pas hastalığı' dediğimiz bir mantar çeşidi olmakta. Bu ürünü hem miktarı hem de kalite olarak düşürmektedir. Eğer pas görüyorlarsa ilaçlamalarını bir an önce yapmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

