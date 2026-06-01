        Kırşehir'de jandarma ekipleri biçerdöver operatörlerini bilgilendirdi

        Kırşehir'de jandarma ekipleri biçerdöver operatörlerini bilgilendirdi

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde biçerdöver operatörleri ve sahiplerini bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Ekipler, ilçede bulunan 300'e yakın biçerdöver operatörü ve sahibine, hasat dönemi öncesi farklı illere gitmeden, trafikte güvenli seyir, can güvenliği ve anız yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi.


        Araç üzerindeki tepe lambaları ve sinyalizasyonların çalışır durumda bulundurulması, reflektör, uyarı ve işaretlerinin görünür şekilde takılması, yangın tüpü bulundurulması, motor ve egzoz temizliğinin yapılması, operatörlerin geçerli biçerdöver sürücü belgelerine sahip olması istendi.

        Ekiplerin, bu konudaki eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.










        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

