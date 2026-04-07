        GÜNCELLEME - Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 17:24 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı daha tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalar kapsamında, E.C, A.S, M.E, K.U, B.Ö, C.Y ve C.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C, M.E, K.U, B.Ö. ve C.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

        İstanbul ve Sakarya'da 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 13 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

        Zanlılardan 2'si yurt dışı çıkış yasağı, 3'ü ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
