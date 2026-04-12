Kocaeli'de 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 18 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 12.04.2026 - 13:48
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan Ö.O'yu (25) Gebze'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri