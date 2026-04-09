Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 13:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze Belediyesi'nin destekleri ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün koordinesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gebze Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya ilk ve ortaokul kademelerinden 185 öğrenci katıldı.

        Öğrenciler, final etabında pentago, abluka, küre, equlibrio ve motif gibi strateji ve dikkat gerektiren oyunlarda birbirleriyle yarıştı.

        Turnuva öncesinde konuşan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, öğrencilerin hayatı dört duvar arasında hapis olmadan yaparak, yaşayarak, gözlemleyerek, milli değerlerine sahip ve onları özümsemiş geleceğe emin adımlarla ilerleyen bireyler olarak büyümelerini istediklerini söyledi.

        Pekgöz, öğrencilerin analiz yapan, sorgulayan, boş zamanlarını değerlendiren bireyler olmalarının en büyük hedefleri arasında yer aldığını belirterek, çocukların özellikle dijitalden uzaklaşarak kendi vakitlerini daha değerli geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Pekgöz, turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Turnuvayı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Önal ile öğrencilerin ailesi de izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Peruğunu çıkardı
        11 Mart taslağına dikkat!
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
