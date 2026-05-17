Kocaeli'de "EnFest" başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "EnFest" başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporla hareket, sanatla eğlence, teknolojiyle gelecek ve dijital deneyimlerle heyecan buluşuyor.



Konserler, atölyeler, yarışmalar, spor müsabakaları ile sahne etkinlikleri yapılacak festival 3 gün sürecek.





Festivalde gençler, meydanda kurulan sahne ile stantlarda çeşitli gösterilere, yarışmalara, atölye çalışmalarına ve etkileşimli aktivitelere katıldı.



Etkinlikler, yarın ve salı günü de devam edecek.

