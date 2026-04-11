Kocaeli'de iş yerine silahlı ve bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi ve el bombası atılması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda Başiskele'deki bir iş yerine düzenlenen saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.



Teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

