Kocaeli'de kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi ve oğlak kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi ve oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Şarışeyh Mahallesi'ndeki kayalıklarda Necdet Duru'ya ait keçi ve oğlakların mahsur kalması üzerine, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu ip yardımıyla kurtarılan 15 keçi ve oğlak sahibine teslim edildi.

