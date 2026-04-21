Kocaeli'de ormanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanda yürüyüş sırasında yollarını kaybederek mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Servetiye Cami Mahallesi Beşkayalar Tabiat Parkı mevkisinde yürüyüş yapan yabancı uyruklular N.M. (22), F.S. (23) ve R.C. (23) ormanlık alanda yollarını kaybederek mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi, AFAD ve orman muhafaza ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu 3 kişi, bulundukları yerden kurtarıldı. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

