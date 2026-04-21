        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de ormanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Kocaeli'de ormanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanda yürüyüş sırasında yollarını kaybederek mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Servetiye Cami Mahallesi Beşkayalar Tabiat Parkı mevkisinde yürüyüş yapan yabancı uyruklular N.M. (22), F.S. (23) ve R.C. (23) ormanlık alanda yollarını kaybederek mahsur kaldı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi, AFAD ve orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışma sonucu 3 kişi, bulundukları yerden kurtarıldı. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

