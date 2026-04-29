Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kocaeli Haberleri Kocaeli'de özel öğrenciler yemek etkinliğinde hünerlerini sergiledi

        Kocaeli'de özel gereksinimli öğrenciler, yemek etkinliğinde hazırladıkları Anadolu'nun 7 bölgesinden lezzetleri, katılımcılara ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 14:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze Özel Eğitim Meslek Okulu'nda "7 Bölge 7 Tat" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Anadolu'nun 7 bölgesinden 120'den fazla yöresel lezzet hazırladı.

        Hazırladıkları yiyecekleri katılımcılara ikram eden özel gereksinimli öğrenciler, etkinlik sayesinde sosyal farkındalık da kazandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, gazetecilere, bu tür etkinliklerin özel eğitim okullarında düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, özel öğrencilerin yapabileceklerinin sınırının olmadığını gördüklerini söyledi.

        Okul Müdürü Cengiz Türk de öğrencilerin farklı pişirme yöntemleriyle çeşitli yemekler hazırladıklarını kaydetti.

        Amaçlarının öğrencilerinin sosyal değerlere ilişkin bakış açısını zenginleştirmek olduğunu dile getiren Türk, "Bunun yanı sıra özel gereksinimli öğrencilerimiz için farkındalık oluşturmak, nihai hedefimizdir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
