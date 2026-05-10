Kocaeli'de sahipsiz köpeği öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak köpeğini demir çubukla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Giriş: 10.05.2026 - 18:21
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Gökçeören Mahallesi'nde, S.D'nin sokak köpeğine demir çubukla vurup öldürdüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.
Gözaltına alınan S.D, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
