        Kocaeli Haberleri Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda silah taşıdığı değerlendirilen bir minibüsü Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde durdurdu.

        Araçtaki aramada, gizlenmiş halde 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi ve 120 kabza aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar ele geçirildi.

        Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

