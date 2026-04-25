Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda silah taşıdığı değerlendirilen bir minibüsü Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde durdurdu.



Araçtaki aramada, gizlenmiş halde 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi ve 120 kabza aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar ele geçirildi.



Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

