Kocaeli'de su basan bodrum kattaki 4 kedi yavrusu kurtarıldı
Karamürsel'de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bodrum katta mahsur kalan kedi yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 30.05.2026 - 14:08
Gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katını su bastı.
Tahliye çalışması yapan itfaiye ekipleri, bodrum kattaki boş alanda 4 kedi yavrusu olduğunu fark etti.
Ekipler tarafından kurtarılan kediler, güvenli alana taşındı.
