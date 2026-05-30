Kocaeli'de su basan bodrum kattaki 4 kedi yavrusu kurtarıldı

Karamürsel'de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bodrum katta mahsur kalan kedi yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katını su bastı.



Tahliye çalışması yapan itfaiye ekipleri, bodrum kattaki boş alanda 4 kedi yavrusu olduğunu fark etti.



Ekipler tarafından kurtarılan kediler, güvenli alana taşındı.

