        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaelispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan yeşil siyahlı takımın stoperi Hrvoje Smolcic, Göztepe karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını söyledi.

        Smolcic, Kocaelispor'da oynadığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum. Kariyerimde muhtemelen daha önce hiç burada olduğu gibi bir destek görmedim. Şehirdeki herkese bunun için çok minnettarım." diye konuştu.

        Takımda kalıp kalmayacağı konusunda şu an net bir şey söyleyemeyeceğini dile getiren Smolcic, şöyle devam etti:

        "Kulübün benimle ilgili bir opsiyonu var. Almanya'daki kulübüm Frankfurt ile de görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzde yaklaşık iki aylık bir süreç daha var. Bu sürede bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Sonrasında ne olacağını göreceğiz ama dediğim gibi burada çok mutluyum. Bu sezonki performansımdan da memnunum ve sezonu aynı seviyede hatta daha iyi tamamlamak istiyorum."

        Smolcic, taraftar desteğiyle ilgili soru üzerine, "Açıkçası her maçta taraftarlarımızla oynamaktan büyük keyif aldım. Sadece kendi sahamızda değil, deplasmanlarda da hep yanımızdaydılar. Bu maçta da havanın daha güzel olmasını bekliyorum. Atmosferin daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım stadyumu doldururlar, birlikte güzel bir atmosfer yaşarız." ifadelerini kullandı.




        Agyei: "Burada oynadığım futboldan keyif alıyorum"

        Kocaelispor'un hücum oyuncusu Dan Agyei de deplasmanda Galatasaray'dan puan almanın kolay olmadığını, bunu başardıklarını söyledi.

        Galatasaray maçında direkten dönen şutunun hatırlatılması üzerine Agyei, "O an topun gol olmamasına gerçekten çok üzüldüm. Çok yakındı, içeri girebilirdi. Gol olsaydı büyük ihtimalle maçı kazanacaktık ama olmadı." dedi.

        Agyei, kariyerine Kocaelispor'da devam etmemek için bir sebep görmediğini dile getirerek, "Burada oynadığım futboldan keyif alıyorum. Sezon başı benim için biraz zordu ama sonrasında iyi bir performans yakaladığımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Basın açıklamasının ardından teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil siyahlı ekibin forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile sakatlığı bulunan Muharrem Cinan, Botond Balogh, Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska yer almadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

