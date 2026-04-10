        Kocaelispor skor üretmede beklentilerin altında kaldı

        SEFA TETİK - Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in geride kalan 28 haftasında hücum performansında verimsizlik yaşıyor.

        Giriş: 10.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Ligde 23 gol atabilen yeşil-siyahlılar, gol beklentisi 26,3 seviyelerinde olmasına rağmen bulduğu pozisyonların önemli bölümünü değerlendiremedi.

        Bu sezon maç başına 1 golün altında kalan Kocaelispor, şutlarını gole çevirme konusunda lig ortalamasının gerisinde kalarak üst sıralardaki takımlara kıyasla daha düşük verimlilik sergiledi.





        - Pozisyon üretimi ve bitiricilik sınırlı

        Maç başına 16,8 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Kocaeli temsilcisi, bu alanda lig ortalamasının gerisinde kalarak en düşük ortalamaya sahip 4 takım arasında yer aldı.

        Takım, maç başına 0,94 seviyesindeki gol beklentisi ortalamasıyla da net gol pozisyonu üretiminde sınırlı kaldı.

        Ligde en az akan oyun golü atan (13) iki takımdan biri olan yeşil-siyahlı ekip, gollerinin 21'ini ceza sahası içerisinden kaydetti.

        Yeşil-siyahlı takımın attığı gollerin yaklaşık yüzde 30'u son 15 dakikalık bölümde gelirken ilk 15 dakikalarda gol oranının yüzde 10'un altında kalması, karşılaşmalara kontrollü ve düşük tempoyla başlandığını ortaya koydu.





        - Oyun dengesi savunma odaklı

        26,3'lük gol beklentisine karşılık 28,7 seviyesinde kalesinde gördüğü gol beklentisiyle Fenerbahçe ve Samsunspor'un ardından ligin rakiplerine en az gol pozisyonu tanıyan üçüncü takımı olan Kocaelispor'un, bu dengeli tabloyla "önce savunma" anlayışını benimsediği görülüyor.

        Maç başına 1 golün altında kalan hücum performansı nedeniyle 28 haftalık süreçte skor üretmede zorlanan Kocaeli temsilcisi, rakipleriyle 7 kez berabere kaldı.


        Yeşil-siyahlılar, mağlubiyetle sonuçlanan 12 karşılaşmanın 10'unda skor üretmede zorlanarak sahadan yenik ayrıldı.





        - Şut üretimi alt sıralarda kalıyor

        Ligin en az gol üreten takımları arasında yer alan Kocaelispor, kalesinde gördüğü 32 golle savunma performansı açısından orta sıralarda konumlandı.

        Maç başına ortalama 10,4 şut çekip 3,1 isabet sağlayan Kocaeli temsilcisi, hem toplam şut hem de isabetli şut istatistiklerinde ligde 16. sırada yer aldı.





        - Gol yükü sınırlı oyunculara yayılıyor

        Yeşil-siyahlıların attığı 23 golün 6'sını Bruno Petkovic, 5'ini ise Tayfur Bingöl ve Serdar Dursun kaydetti.

        Geriye kalan 7 golün 4'ünü Daniel Agyei atarken Rigoberto Rivas, Hrvoje Smolcic ve Habib Keita, birer kez fileleri havalandırdı.

        Gollerini sadece 7 farklı oyuncudan bulan Kocaelispor, skor katkısını daha geniş bir oyuncu grubuna yayamadı.

        Ligde topladığı 34 puanla 8. sırada yer alan Körfez temsilcisi, 12 Nisan Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

