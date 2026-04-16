Kocaelispor'da kaleci Serhat Öztaşdelen'in sözleşmesi uzatıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kaleci Serhat Öztaşdelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Kulübün açıklamasında, futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonun kullanılarak sözleşmesinin 2027-28 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.