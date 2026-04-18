Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kocaeli'de yapıldı

        Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kocaeli'de yapıldı

        Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kocaeli'de yapıldı

        Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        TGK İl Temsilciliği ev sahipliğinde İzmit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Çay, TGK'nin ülkedeki basın dernek ve cemiyetlerini tek bir çatı altında toplayarak önemli misyon üstlendiğini belirterek, BİK'in de basın sektörünün geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

        Basın sektörünün çok katmanlı dönüşüm süreci yaşadığını anlatan Çay, bunun "ekonomik sürdürülebilirlik", "dijital dönüşüm" ve "meslek etiği" şeklinde 3 temel başlıkta kendini gösterdiğini kaydetti.

        Çay, Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle hayata geçirdikleri, 2026 yılı için 2 binden fazla süreli yayını kapsayan 7,5 milyar liralık kredi imkanının, sektörün yatırım kapasitesini güçlendirdiğine değinerek, şöyle devam etti:

        "Basın çalışanlarına yönelik yardımları sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda yüzde 50 artırırken, 2026 yılı için Basın Derneklerine Yardım Fonu'na 7 milyon 200 bin lira tahsis ettik. Basın sektöründe çeşitliliğin ve çoğulcu yapının korunması amacıyla 2026 yılı içerisinde azınlık gazetelerine 471 bin lira yardım yapılmasına karar verildi BİK Genel Kurulunda."

        Üniversitelerle kurdukları işbirliklerini stratejik adım olarak gördüklerini dile getiren Çay, "Akademik bilgiyle saha tecrübesini buluşturmak, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve genç iletişimcilere daha fazla staj imkanı sunmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Basın çalışanlarımızın sosyal ve mesleki haklarını güçlendirmeye yönelik adımları da peyderpey atmaya gayret ediyoruz. Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle sağladığımız çeşitli ayrıcalıklar, basın emekçilerimizin yanında olma irademizin somut göstergesidir. Bu yaklaşımı dönemsel değil, kalıcı anlayış olarak sürdürmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

        Çay, küresel olaylarda uluslararası toplumun doğru imtihan veremediğini ancak Türkiye'nin daima barıştan yana olduğunu vurgulayarak, "Birilerinin Demokles'in kılıcı gibi tepemizde 'demokrasi demokrasi' diye bize ders vermeye kalkmasının hadsizlik olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz bu konuda yeterli kapasiteye de sahiptir, yeterli liderlik potansiyelini de taşımaktadır. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın tecrübesi ve liderliği bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

        - Toplantıda medya sektörü kapsamlı ele alınacak

        TGK Genel Başkanı Mehmet Nuri Kolaylı da toplantıda medya sektöründeki güncel gelişmeleri, yerel basının ekonomik ve yapısal sorunlarını, basın özgürlüğünü ve dijital dönüşüm süreçlerini kapsamlı ele alacaklarını kaydetti.

        Basın sektörünün en temel yapısal eksiğinin, kapsamlı ve tanımlayıcı yasal düzenlemenin bulunmaması olduğunu belirten Kolaylı, "Gazeteciliğe giriş kriterleri net değildir. Bu durum mesleğin denetimsiz yapılabilmesine yol açmaktadır. Sonuç olarak mesleki nitelik zayıflamakta, etik ihlaller artmakta ve en önemlisi kamuoyunun doğru bilgiye erişimi zarar görmektedir. Dijital medyanın hızla yaygınlaştığı çağda sorumluluk taşımayan içeriklerin çoğalması bu sorunu daha da büyütmektedir." dedi.

        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şahin Oktay ise dezenformasyona karşı en büyük mücadeleyi gazetecilerin verdiğini söyledi.

        Dijital mecraların sunduğu hız, doğruluğun önüne geçtiğinde toplumun savunmasız kaldığını dile getiren Oktay, "Yerel basın ve cemiyetler olarak bu bilgi kirliliği deryasında toplumun sığınacağı güvenli limanlar olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, BİK ve TGK Yönetim Kurulu üyeleri, birçok ilin gazeteciler cemiyeti üyeleri ve gazeteciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

