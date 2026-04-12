        Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı

        MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli'de düzenlenen birinci ayak yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 20:03 Güncelleme:
        TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından organize edilen sezonun ilk ayağında, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde yarışan sporcular, iki gün dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

        Micro:

        1. Ali Ersin Yücesan

        2. Yiğit Nedim Yetişen

        3. Kerem Çelikyay

        Mini:

        1. Bulut Tırınk

        2. Can Aras Akgün

        3. Asil Özbahadır

        Junior:

        1. Uygar Arslan Birgili

        2. Can Özler

        3. Tuğra Fatinoğlu

        Senior:

        1. Ateş Birinci

        2. Uraz Fatinoğlu

        3. Sarp Kayol

        Kadın Senior:

        1. Zeynep Çukurova

        Junior Kadın Kategori:

        1. Elif Yağmur Yeşiltay

        Mini Kadın:

        1. Ela Yeşiltay

        2. Tuğba Yeşiltay

        3. Zeynep Çiçek

        Micro Kadın:

        1. Nilhan Yeşiltay

        2. Asena Elif Bilgili

        Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

