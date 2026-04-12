Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli'de düzenlenen birinci ayak yarışları sona erdi.



TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından organize edilen sezonun ilk ayağında, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde yarışan sporcular, iki gün dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:



Micro:



1. Ali Ersin Yücesan



2. Yiğit Nedim Yetişen



3. Kerem Çelikyay



Mini:



1. Bulut Tırınk



2. Can Aras Akgün



3. Asil Özbahadır



Junior:



1. Uygar Arslan Birgili



2. Can Özler



3. Tuğra Fatinoğlu



Senior:



1. Ateş Birinci



2. Uraz Fatinoğlu



3. Sarp Kayol



Kadın Senior:



1. Zeynep Çukurova



Junior Kadın Kategori:



1. Elif Yağmur Yeşiltay



Mini Kadın:



1. Ela Yeşiltay



2. Tuğba Yeşiltay



3. Zeynep Çiçek



Micro Kadın:



1. Nilhan Yeşiltay



2. Asena Elif Bilgili



Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.

