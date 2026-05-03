        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu

        5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda ise Etiyopyalı Enebet Enji birinci oldu.

        Giriş: 03.05.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Organizasyon, 56 ülkeden toplam 7 bin 542 sporcunun katılımıyla 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

        Mevlana Kültür Merkezi'nde startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın verdiği yarı maraton, belirlenen etaplar geçildikten sonra aynı yerde sona erdi.

        Organizasyonda 21K yarışını, erkeklerde Ali Kaya 01.02.03'lük derecesiyle birinci bitirdi. Kadınlarda da Etiyopyalı Enebet Enji, 01.12.58'lik derecesiyle kürsünün ilk basamağına çıktı.

        10K yarışını erkeklerde Ramazan Baştuğ, kadınlarda Merve Karakaya ilk sırada tamamladı.

        5K yarışında ise erkeklerde Serhat Damar, kadınlarda Elif Gökçe Avcı Ataman birinci oldu.

        Organizasyonda elde edilen gelirin Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne aktarılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

