Akşehir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ömer S. yönetimindeki 42 FT 949 plakalı otomobil, Kileci Mahallesinde Şehit Şükrü Yıldız Caddesi ile 31029. Sokak kavşağında İsmet Serkan Y. idaresindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmet Serkan Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sinan E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Sinan E, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
