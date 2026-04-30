Akşehir'de yerel kalkınma hamlesi anlatıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yerel kalkınma ve çevre odaklı yatırımlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ve SoGreen Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgesel kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan teşvik mekanizmaları ile çevre dostu finansman imkanları anlatıldı. MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Selim Gülhan tarafından toplantıda sunum yapıldı. Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

