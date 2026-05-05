Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Balkan şampiyonu güreşçi Muhammet Ali'nin hedefi Avrupa

        Balkan şampiyonu güreşçi Muhammet Ali'nin hedefi Avrupa

        Konya'da ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin boş vakitlerini değerlendirmesi için spora yönlendirdiği milli güreşçi Muhammet Ali Özen, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönerek başarılarına bir yenisini eklemek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 10:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkan şampiyonu güreşçi Muhammet Ali'nin hedefi Avrupa

        Konya'da ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin boş vakitlerini değerlendirmesi için spora yönlendirdiği milli güreşçi Muhammet Ali Özen, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönerek başarılarına bir yenisini eklemek istiyor.

        Selçuklu Belediyespor Kulübü'nde 9 yaşında spora başlayan Özen, antrenörlerin teşvikiyle 2020'de güreş sporuna başladı.

        Vücudunun güreşe yatkın olması sayesinde başarı merdivenlerini hızla tırmanan Özen, 5 yılda katıldığı 4 Türkiye şampiyonasında dereceler elde etti.

        Romanya'da 2025'te düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özen, Bulgaristan'da 21-24 Mayıs'ta düzenlenecek U15 Avrupa Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor.

        Sporu hayatının bir parçası haline getiren 15 yaşındaki Özen, AA muhabirine, güreş denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmak istediğini söyledi.

        Hocaları ve arkadaşları sayesinde zoru başardığını anlatan Özen, "Spor ve güreş olmasaydı boş vakitlerimi daha verimsiz değerlendirebilirdim. Güreş sayesinde kendimi çok çok iyi hissediyorum. Zaten bir disiplin içerisinde yaşıyoruz. Bunun faydalarını görüyorum. Uluslararası müsabakalarda ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

        - "Gençlerimiz bu devirde bir arayış içerisinde"

        Antrenör Yavuz Özkış ise belediyenin destekleriyle gençlere hizmet etmeye çalıştığını dile getirdi.

        Özen'in aldığı madalyalarla kendilerini gururlandırdığını aktaran Özkış, şöyle devam etti:

        "Gençlerimiz bu devirde bir arayış içerisinde. Çocukların mutlaka spora yönelmesi lazım. Buralarda kulüp antrenörleri, okullarda beden eğitimi öğretmenlerinin kontrolü altında ve ailelerinin desteğiyle spor tesislerine gelmesi lazım. Çocuklarda maalesef sosyal medya bağımlılık haline gelmiş. Biz her şeyi sportif başarıya dayandırmıyoruz. Sporcudan ziyade, bütün gençlerimize, bütün okullara ulaşalım istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Beyşehir'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Lezzetini aroması ve odun ateşinden alan Anadolu'nun pizzası: 'Yağ somunu'
        Lezzetini aroması ve odun ateşinden alan Anadolu'nun pizzası: 'Yağ somunu'
        Beyşehir'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Beyşehir'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç göreve başladı
        Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç göreve başladı
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Aksaray etabı başladı
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Aksaray etabı başladı
        Konya'da AB destekli, obruk oluşumunu erken tespit etmeyi amaçlayan "Direnç...
        Konya'da AB destekli, obruk oluşumunu erken tespit etmeyi amaçlayan "Direnç...