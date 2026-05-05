Balkan şampiyonu güreşçi Muhammet Ali'nin hedefi Avrupa

Konya'da ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin boş vakitlerini değerlendirmesi için spora yönlendirdiği milli güreşçi Muhammet Ali Özen, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönerek başarılarına bir yenisini eklemek istiyor.



Selçuklu Belediyespor Kulübü'nde 9 yaşında spora başlayan Özen, antrenörlerin teşvikiyle 2020'de güreş sporuna başladı.



Vücudunun güreşe yatkın olması sayesinde başarı merdivenlerini hızla tırmanan Özen, 5 yılda katıldığı 4 Türkiye şampiyonasında dereceler elde etti.



Romanya'da 2025'te düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özen, Bulgaristan'da 21-24 Mayıs'ta düzenlenecek U15 Avrupa Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor.



Sporu hayatının bir parçası haline getiren 15 yaşındaki Özen, AA muhabirine, güreş denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmak istediğini söyledi.



Hocaları ve arkadaşları sayesinde zoru başardığını anlatan Özen, "Spor ve güreş olmasaydı boş vakitlerimi daha verimsiz değerlendirebilirdim. Güreş sayesinde kendimi çok çok iyi hissediyorum. Zaten bir disiplin içerisinde yaşıyoruz. Bunun faydalarını görüyorum. Uluslararası müsabakalarda ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.



- "Gençlerimiz bu devirde bir arayış içerisinde"



Antrenör Yavuz Özkış ise belediyenin destekleriyle gençlere hizmet etmeye çalıştığını dile getirdi.



Özen'in aldığı madalyalarla kendilerini gururlandırdığını aktaran Özkış, şöyle devam etti:



"Gençlerimiz bu devirde bir arayış içerisinde. Çocukların mutlaka spora yönelmesi lazım. Buralarda kulüp antrenörleri, okullarda beden eğitimi öğretmenlerinin kontrolü altında ve ailelerinin desteğiyle spor tesislerine gelmesi lazım. Çocuklarda maalesef sosyal medya bağımlılık haline gelmiş. Biz her şeyi sportif başarıya dayandırmıyoruz. Sporcudan ziyade, bütün gençlerimize, bütün okullara ulaşalım istiyoruz."

