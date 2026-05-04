Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından "Ayı Gülü Doğa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.





36 doğasever, Yeşildağ Mahallesi'nden başlayarak Beyşehir Gölü havzasında yer alan endemik bitki türlerini görmek amacıyla yola çıktı.



Katılımcılar, sulak alanları ve meşe ormanlarını aşarak İskele Tabiat Parkı'na kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik parkuru tamamladı.



Yürüyüş sırasında, bölgede yetişen ve koparılması yasak olan göl soğanı ile ayı gülü gibi endemik türler yerinde incelendi. Katılımcılar, hem doğayı tanıma hem de koruma bilincini artırma fırsatı buldu.









- Pedallar yaş tanımıyor, Avrupa turunda Beyşehir molası



Fransız çift, Avrupa turu kapsamında Beyşehir ilçesinde mola verdi.



64 yaşındaki Françoise Meynukens ve eşi 66 yaşındaki Jeam Meynukens, kilometrelerce yolu bisikletle kat ederek Türkiye'ye ulaştı.



Ülke ülke gezerek farklı kültürleri tanıyan çift, zorlu ama bir o kadar keyifli yolculuklarını sürdürüyor. Türkiye rotasında Beyşehir'e de uğrayan çift, ilçede bulunan Uluslararası Bisiklet Evi'nde ağırlandı.



Yaşlarının kendileri için bir engel olmadığını vurgulayan Meynukens çifti, bu uzun yolculuğu tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, çifti ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu azim dolu yolculuğun örnek teşkil ettiğini söyledi.



