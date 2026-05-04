Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından "Ayı Gülü Doğa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 16:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından "Ayı Gülü Doğa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.


        36 doğasever, Yeşildağ Mahallesi'nden başlayarak Beyşehir Gölü havzasında yer alan endemik bitki türlerini görmek amacıyla yola çıktı.

        Katılımcılar, sulak alanları ve meşe ormanlarını aşarak İskele Tabiat Parkı'na kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik parkuru tamamladı.

        Yürüyüş sırasında, bölgede yetişen ve koparılması yasak olan göl soğanı ile ayı gülü gibi endemik türler yerinde incelendi. Katılımcılar, hem doğayı tanıma hem de koruma bilincini artırma fırsatı buldu.




        - Pedallar yaş tanımıyor, Avrupa turunda Beyşehir molası

        Fransız çift, Avrupa turu kapsamında Beyşehir ilçesinde mola verdi.

        64 yaşındaki Françoise Meynukens ve eşi 66 yaşındaki Jeam Meynukens, kilometrelerce yolu bisikletle kat ederek Türkiye'ye ulaştı.

        Ülke ülke gezerek farklı kültürleri tanıyan çift, zorlu ama bir o kadar keyifli yolculuklarını sürdürüyor. Türkiye rotasında Beyşehir'e de uğrayan çift, ilçede bulunan Uluslararası Bisiklet Evi'nde ağırlandı.

        Yaşlarının kendileri için bir engel olmadığını vurgulayan Meynukens çifti, bu uzun yolculuğu tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, çifti ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu azim dolu yolculuğun örnek teşkil ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Konya'da "Dirençli Karatay" projesi tanıtıldı Başkan Kılca: "Karatay'ı ikli...
        Konya'da "Dirençli Karatay" projesi tanıtıldı Başkan Kılca: "Karatay'ı ikli...
        Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Konya'da "Mimari ve Zarafetin Buluşması" paneli
        Konya'da "Mimari ve Zarafetin Buluşması" paneli
        Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 14 tutuklama
        Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 14 tutuklama
        İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni Konya'da başladı
        İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni Konya'da başladı
        Konya Nisan'da ihracatta güçlü sıçrama yaptı
        Konya Nisan'da ihracatta güçlü sıçrama yaptı