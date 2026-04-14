        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Konya'da

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Konya'da

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

        Giriş: 14.04.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Bayraktaroğlu, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026'yı izlemek üzere geldiği Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışını yaptı.

        Açılışta, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

        Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları daha sonra Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 15. yıl uçuşunu izledi.

        İlk kez 15. yıla özel olarak iki uçakla gerçekleştirilen gösteri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

        Gösteri uçuşunun ardından pist başında düzenlenen törende, Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları, SOLOTÜRK ekibiyle 15. yıl pastasını kesti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

