Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri MarkaFest bu yıl "İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar" temasıyla başladı

        MarkaFest bu yıl "İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar" temasıyla başladı

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlenen "MarkaFest" bu yıl "İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar" temasıyla düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 12:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MarkaFest bu yıl "İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar" temasıyla başladı

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlenen "MarkaFest" bu yıl "İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar" temasıyla düzenleniyor.

        SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, İletişim Fakültesinin öğrenciyi merkeze alan yaklaşımıyla öne çıktığını söyledi.

        Öğrencilerin eğitim sürecinde sektörle doğrudan temas kurmasının önemli olduğunu vurgulayan Soydal, "MarkaFest bu yaklaşımın en etkili çıktılarından biri olarak karşımızdadır. MarkaFest, Reklamcılık Bölümü öğrencilerimizin sorumluluğu, yaratıcılığı ve özverisiyle hayata geçecektir. Öğrencilerimizin bu süreçte üstlendikleri sorumluluk, onların yalnızca geleceğin iletişimcileri değil, aynı zamanda bugünün üretken bireyleri olduklarını açıkça göstermektedir." diye konuştu.

        SÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır, Reklamcılık Bölümünün, öğrencileri yaratıcı üretim süreciyle buluşturan ve öğrencilerin sektörle doğrudan temas kurmalarını sağlayan dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin henüz mezun olmadan sektörle doğrudan temas kurabilmesinin, gerçek projelerde yer alabilmesinin güçlü akademik yaklaşımın en somut göstergesi olduğunu anlatan Çakır, şunları kaydetti:

        "MarkaFest bu yaklaşımın sahadaki en güçlü yansımalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yıl, 'İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar' temasıyla düzenlenen etkinliğimiz, markaların toplumsal sorumluluk ve sosyal etki üretme süreçlerini tartışmaya açan önemli buluşma noktasıdır. Bu organizasyon, öğrencilerimizin yalnızca sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir öğrenme deneyimi yaşadıkları güçlü bir göstergedir. Fikir geliştirmekten planlamaya, iletişimden koordinasyona kadar pek çok aşamada aktif rol almaları onları mesleki açıdan çok yönlü gelişim sürecine taşımaktadır."

        İki gün sürecek etkinlikte çeşitli markaların üst düzey yöneticileri ve pazarlama iletişimi endüstrisinin profesyonelleri gençlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

