        Konya merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        Konya merkezli düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 12:23 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Konya merkezli Antalya, Adana, Niğde ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, operasyon kapsamında organizatörlere toplam 670 bin lira idari para cezası uygulanırken, 44 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

