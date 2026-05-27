        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da bayram namazının ardından konuştu:

        Giriş: 27.05.2026 - 08:01
        Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'daki Kapı Camisi'nde bayram namazını kıldı.

        Bayram namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Çiftçi, bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Bu bayramda baba ocağında olduğunu belirten Çiftçi, "Bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz müstesna günlerdir. Bu güzel günlerde büyüklerimizin ellerini öper, küçüklerimizi sevindirir, fakir fukarayı gözetir, kabir ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştiririz." dedi.

        Çiftçi, Kurban Bayramı vesilesiyle şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Şu anda sınırlarımız içerisinde ve dışında operasyon icra eden güvenlik görevlilerimiz var. Allah onlara da yardım eylesin, ayaklarına taş değdirmesin. Cenabıhak, bu aziz millete kıyamete kadar birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Bugün Kurban Bayramı. Allah, kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin, bütün hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

