        Konya Tarım Fuarı ziyaretçi yoğunluğuyla devam ediyor

        TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen Konya Tarım Fuarı, üçüncü gününde yoğun ziyaretçi katılımıyla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Konya Ticaret Odası (KTO)-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı, 7 salon ve açık alanlarla toplam 96 bin metrekarelik sergi alanında ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Fuar, tarım makineleri, traktör, ekim-dikim ve hasat makineleri, sulama sistemleri, tarım teknolojileri, hayvancılık ekipmanları ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi geniş bir ürün gamını aynı çatı altında sergiliyor.

        Türkiye'de 81 il ve yaklaşık 100 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerle uluslararası bir ticaret platformuna dönüşen organizasyonun, geçen yıl ulaşılan 251 bin ziyaretçi rakamını aşması bekleniyor.

        Öte yandan bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Tarımın Geleceği Sahnesi" programlarıyla alanında önde gelen akademisyenler ile sektör temsilcileri, tarımın geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.

        Fuar kapsamında düzenlenen oturumlarda, tarımda sürdürülebilirlik, su yönetimi, akıllı teknolojiler ve üniversite sanayi işbirlikleri ele alınıyor.

        Tarım sektörünün çekim merkezi haline gelen fuar, 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Yılmaz Güney açıklaması
        Yılmaz Güney açıklaması
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya Tarım Fuarı'nı gezdi
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya Tarım Fuarı'nı gezdi
        Kuveyt Türk bu yıl tarım sektörüne 100 milyar liralık fon sağlamayı hedefli...
        Kuveyt Türk bu yıl tarım sektörüne 100 milyar liralık fon sağlamayı hedefli...
        Karapınar'da fidanlar geleceğe nefes olacak
        Karapınar'da fidanlar geleceğe nefes olacak
        Prof. Dr. Baştaş: Yapay zekanın, 2027 yılında 6 milyar metreküp su tüketmes...
        Prof. Dr. Baştaş: Yapay zekanın, 2027 yılında 6 milyar metreküp su tüketmes...
        Fibromiyaljide tedavi süreci çok yönlü
        Fibromiyaljide tedavi süreci çok yönlü
        Uzmanlardan sınav kaygısı uyarısı: "Dengeli kaygı, başarıyı artırır"
        Uzmanlardan sınav kaygısı uyarısı: "Dengeli kaygı, başarıyı artırır"