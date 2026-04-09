Konya Tarım Fuarı ziyaretçi yoğunluğuyla devam ediyor

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen Konya Tarım Fuarı, üçüncü gününde yoğun ziyaretçi katılımıyla sürüyor.



Konya Ticaret Odası (KTO)-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı, 7 salon ve açık alanlarla toplam 96 bin metrekarelik sergi alanında ziyaretçilerini ağırlıyor.



Fuar, tarım makineleri, traktör, ekim-dikim ve hasat makineleri, sulama sistemleri, tarım teknolojileri, hayvancılık ekipmanları ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi geniş bir ürün gamını aynı çatı altında sergiliyor.



Türkiye'de 81 il ve yaklaşık 100 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerle uluslararası bir ticaret platformuna dönüşen organizasyonun, geçen yıl ulaşılan 251 bin ziyaretçi rakamını aşması bekleniyor.



Öte yandan bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Tarımın Geleceği Sahnesi" programlarıyla alanında önde gelen akademisyenler ile sektör temsilcileri, tarımın geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.



Fuar kapsamında düzenlenen oturumlarda, tarımda sürdürülebilirlik, su yönetimi, akıllı teknolojiler ve üniversite sanayi işbirlikleri ele alınıyor.



Tarım sektörünün çekim merkezi haline gelen fuar, 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.

