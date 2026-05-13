Konya'da bir evde 4 tabanca ile 8 fişek ele geçirildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 4 tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.
Giriş: 13.05.2026 - 20:51
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaylar 1 Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 4 tabanca ile 8 fişek ele geçirilirken, evde ikamet ettiği belirlenen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
