        Konya'da İleri Seviye Siyakat Kursu başlıyor

        Konya'da Osmanlı bürokrasisinde kullanılan ve en karmaşık yazı türlerinden biri olarak kabul edilen, "Siyakat" yazısına yönelik kurs, 17 Nisanda başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 14:55
        Konya Bölge Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde düzenlenecek İleri Seviye Siyakat Kursu, Osmanlı Türkçesi alanında kendini geliştirmek ve arşiv belgeleri üzerinde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik olacak.

        Eğitimler, her cuma 19.00 - 21.00 saatlerinde verilecek.

        Ücretsiz gerçekleştirilecek kursa düzenli katılım sağlayan ve sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

        Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığının e-Yaygın sistemi üzerinden yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

