Konya'da İleri Seviye Siyakat Kursu başlıyor

Konya'da Osmanlı bürokrasisinde kullanılan ve en karmaşık yazı türlerinden biri olarak kabul edilen, "Siyakat" yazısına yönelik kurs, 17 Nisanda başlayacak.



Konya Bölge Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde düzenlenecek İleri Seviye Siyakat Kursu, Osmanlı Türkçesi alanında kendini geliştirmek ve arşiv belgeleri üzerinde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik olacak.



Eğitimler, her cuma 19.00 - 21.00 saatlerinde verilecek.



Ücretsiz gerçekleştirilecek kursa düzenli katılım sağlayan ve sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.



Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığının e-Yaygın sistemi üzerinden yapılacak.

