Konya'da tüfekle vurulan kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde tüfekle vurulan kişi yaralandı.
Giriş: 06.05.2026 - 15:06 Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde tüfekle vurulan kişi yaralandı.
Seyran Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tüfekle K.T'ye (28) silahla ateş ederek kaçtı.
Saçmalar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden K.T, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri