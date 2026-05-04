Mehir Aile Platformu'ndan "Aile ve Nüfus On Yılı" değerlendirmesi

Mehir Aile Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hilal Münteha Pekkendir, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan "Aile ve Nüfus On Yılı" genelgesine ilişkin "Toplumun temel yapı taşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi adına atılmış önemli ve stratejik bir adımdır" ifadesini kullandı.



Pekkendir, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Platform olarak evlilik kurumunun sağlam temeller üzerine kurulmasını desteklediklerini, aile içi huzur, sevgi ve sorumluluk bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.



Gençlerin evliliğe hazırlanmasına katkı sunan, toplumsal değerleri koruyan ve yaşatan çalışmaları önceleyen bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Pekkendir, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 'Aile ve Nüfus On Yılı' konulu genelge, toplumun temel yapı taşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi adına atılmış önemli ve stratejik bir adımdır. Mehir Aile Platformu olarak, söz konusu genelgeyi memnuniyetle karşılıyor; aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik bütüncül yaklaşımı son derece kıymetli buluyoruz. Genelgede; aile yapısının korunması, doğurganlık oranlarının desteklenmesi, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, annelik ve babalık rollerinin güçlendirilmesi, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı aileyi koruyucu politikaların geliştirilmesi gibi başlıklar, toplumsal geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir. Bu yönüyle genelge, sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de doğrudan ilgilendiren kapsamlı bir vizyon ortaya koymaktadır."



Pekkendir, aile dostu sosyal politikaların yaygınlaştırılması için göreve hazır olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:





"Mehir Aile Platformu olarak, 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu doğrultusunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, sadece bir politika meselesi değil; aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin yaşatılmasıdır. Bu bilinçle, toplumun her kesimini aileyi güçlendirme seferberliğine katkı sunmaya davet ediyoruz."



