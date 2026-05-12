        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri MÜSİAD Konya Şubesi "TohumUP" projesini tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Şube Başkanı Osman Ulular, dernekte gerçekleştirilen programda, MÜSİAD Konya'nın sadece üyelerine ticari altyapı sunan bir yapı olmadığını, Konya'nın üretimine, istihdamına ve ihracatına da katkı sunduğunu söyledi.

        Kentte yeni fikirler ve büyüme odaklı çalışmaların bulunduğunu anlatan Ulular, "TohumUP, Konya merkezli, yenilikçi ve büyüme potansiyeli taşıyan projeleri yatırımcıyla, iş dünyası temsilcileri ve ilgili destek mekanizmalarıyla buluşturmayı amaçlayan bir ön değerlendirme ve yönlendirme platformudur." dedi.

        Ulular, amaçlarının, girişimcilerin kendilerini kurumsal bir çerçevede ifade edebileceği, yatırımcının sağlıklı değerlendirme yapabileceği ve iş dünyasının yeni fikirlere nitelikli şekilde ulaşabileceği bir zemin oluşturmak olduğunu belirtti.

        TohumUP'ı yalnızca bir başvuru zemini veya tek seferlik tanıtım çalışması olarak görmediklerini aktaran Ulular, şunları kaydetti:

        "Bu adımı, Konya'da girişimcilik ve yatırım kültürünü sistemli, objektif, kurumsal bir zeminde geliştirecek önemli bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Bu noktadaki hedefimiz, yerel girişimleri ulusal başarılara dönüştürmek, ulusal başarıları ise dünyaya açılabilecek güçlü markalara taşımaktır. Konya'dan çıkan yenilikçi projelerin önce ülkemizde, ardından uluslararası pazarlarda karşılık bulabileceğine inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

