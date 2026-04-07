Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir ilçesinde kanser hastalığı farkındalığı çalışması yapıldı.



İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, kanser hastalıklarına karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla KOMEK kurslarını ziyaret etti.



Ekipler, buradaki kursiyerlere kanser taramalarının önemi hakkında bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.



- Seydişehir'de bir hasta hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi



Tevfik Akbaş, (50) sırt ağrısı ve kolda uyuşma şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hasta yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği anlaşılması üzere millet bahçesine inen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

