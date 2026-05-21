Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da arkeoloji sempozyumu düzenlendi

        Kütahya'da arkeoloji sempozyumu düzenlendi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde, kentte yürütülen arkeolojik çalışmalar ve kültürel mirasın geleceğe aktarılmasının ele alındığı sempozyum gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 15:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da arkeoloji sempozyumu düzenlendi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde, kentte yürütülen arkeolojik çalışmalar ve kültürel mirasın geleceğe aktarılmasının ele alındığı sempozyum gerçekleştirildi.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kütahya ve Batı Anadolu Kültürleri Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ BİLGEBAM) ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Işığında Kütahya Sempozyumu" DPÜ Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Vali Musa Işın, sempozyumda yaptığı konuşmada, insanoğlunun tarih boyunca medeniyetlerin izini sürdüğünü ve geçmişini merak ettiğini söyledi.

        Arkeolojik kazıların bu merakı gidermenin yanı sıra kültürel ve ekonomik açıdan da büyük bir katma değer sağladığını belirten Işın, şöyle konuştu:

        "Devletimiz, eski medeniyetlerin kurmuş olduğu yapıtları koruma konusunda çok hassastır. Sadece bir merakı gidermek için değil, aynı zamanda kültürel ilişkilerin ve ekonominin gelişmesi konusunda da bu çalışmalar fevkalade önemli bir yere sahiptir. İlimizde Aizanoi ve Tavşanlı olmak üzere iki önemli lokasyonumuz vardır. Halihazırda daha çok Aizanoi üzerinde yoğunlaşmış bulunuyoruz. Tapınak kısmında çalışmalar sürüyor, ardından tiyatro ve en son stadyum üzerinde çalışmalarımız devam edecek."

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen sempozyumun Kütahya'nın tarihi potansiyeline ışık tutacağını ifade etti.

        Kütahya'nın Tunç Çağı'ndan Germiyanoğullarına, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan zengin bir mirasa sahip olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, "Bu zengin mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem taşıyor. Bugün gerçekleştirilecek sunumların, bölgemizin arkeolojik potansiyeline ışık tutacağına ve yeni bilimsel verileri literatüre kazandıracağına inancım tamdır." dedi.

        Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Figen Çevirici Coşkun da bilimsel çalışmaların paylaşılması ve kültürel miras bilincinin güçlendirilmesi açısından toplantının önemine dikkati çekerek katılımcılara teşekkür etti.

        Açılış konuşmalarının ardından gün boyu süren 5 farklı oturumda Aizanoi, Seyitömer Höyük, Tavşanlı Höyük, Simav ve Domaniç bölgelerindeki kazı ile yüzey araştırmaları ele alındı.

        Uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda ayrıca dijital arkeoloji çalışmaları, heykel buluntuları, antik dönem kurban ekonomisi ve müzecilik faaliyetleri gibi konular farklı boyutlarıyla değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Simav'da sabah namazı buluşması
        Simav'da sabah namazı buluşması
        Silah sesi sanıldı, egzoz çıktı; 46 bin lira ceza
        Silah sesi sanıldı, egzoz çıktı; 46 bin lira ceza
        Kütahya'da kurbanlık pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
        Kütahya'da kurbanlık pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
        Ege Şampiyonu EZOP Tiyatro, Türkiye finallerinde Kütahya'yı temsil edecek
        Ege Şampiyonu EZOP Tiyatro, Türkiye finallerinde Kütahya'yı temsil edecek
        Kütahya'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi
        Kütahya'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi
        Kütahya'da işitme engelli bireyler ve öğrenciler "Ritimde Birlikteyiz" etki...
        Kütahya'da işitme engelli bireyler ve öğrenciler "Ritimde Birlikteyiz" etki...