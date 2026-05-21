Kütahya'da arkeoloji sempozyumu düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde, kentte yürütülen arkeolojik çalışmalar ve kültürel mirasın geleceğe aktarılmasının ele alındığı sempozyum gerçekleştirildi.



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kütahya ve Batı Anadolu Kültürleri Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ BİLGEBAM) ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Işığında Kütahya Sempozyumu" DPÜ Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Vali Musa Işın, sempozyumda yaptığı konuşmada, insanoğlunun tarih boyunca medeniyetlerin izini sürdüğünü ve geçmişini merak ettiğini söyledi.



Arkeolojik kazıların bu merakı gidermenin yanı sıra kültürel ve ekonomik açıdan da büyük bir katma değer sağladığını belirten Işın, şöyle konuştu:



"Devletimiz, eski medeniyetlerin kurmuş olduğu yapıtları koruma konusunda çok hassastır. Sadece bir merakı gidermek için değil, aynı zamanda kültürel ilişkilerin ve ekonominin gelişmesi konusunda da bu çalışmalar fevkalade önemli bir yere sahiptir. İlimizde Aizanoi ve Tavşanlı olmak üzere iki önemli lokasyonumuz vardır. Halihazırda daha çok Aizanoi üzerinde yoğunlaşmış bulunuyoruz. Tapınak kısmında çalışmalar sürüyor, ardından tiyatro ve en son stadyum üzerinde çalışmalarımız devam edecek."



DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen sempozyumun Kütahya'nın tarihi potansiyeline ışık tutacağını ifade etti.



Kütahya'nın Tunç Çağı'ndan Germiyanoğullarına, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan zengin bir mirasa sahip olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, "Bu zengin mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem taşıyor. Bugün gerçekleştirilecek sunumların, bölgemizin arkeolojik potansiyeline ışık tutacağına ve yeni bilimsel verileri literatüre kazandıracağına inancım tamdır." dedi.



Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Figen Çevirici Coşkun da bilimsel çalışmaların paylaşılması ve kültürel miras bilincinin güçlendirilmesi açısından toplantının önemine dikkati çekerek katılımcılara teşekkür etti.



Açılış konuşmalarının ardından gün boyu süren 5 farklı oturumda Aizanoi, Seyitömer Höyük, Tavşanlı Höyük, Simav ve Domaniç bölgelerindeki kazı ile yüzey araştırmaları ele alındı.



Uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda ayrıca dijital arkeoloji çalışmaları, heykel buluntuları, antik dönem kurban ekonomisi ve müzecilik faaliyetleri gibi konular farklı boyutlarıyla değerlendirildi.



