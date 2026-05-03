        Kütahya Haberleri Kütahya'da engellilerin dünyası "mizahi bir dille" sahneye taşındı

        Kütahya'da engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları konu alan "Dikkat Sağlam İnsan Çıkabilir" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Engelsiz Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanan oyun, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Dernek üyesi Hasan Hüseyin Cengiz'in yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunun tamamı engelli bireylerden oluşan eser, toplumsal farkındalık mesajlarını mizahi bir üslupla aktardı.

        Salonu dolduran izleyicilerin ilgiyle takip ettiği gösterimin ardından sahneye çıkan Vali Yardımcısı Harun Kazez, ekibi tebrik etti. Kütahya Valiliği olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kazez, şunları kaydetti:

        "Şunu bilmek gerekiyor ki asıl engel düşünce ve zihniyet engellisi olmaktır. Fiziksel engeller bir şekilde aşılıyor ancak zihniyetimiz engelliyse bunu aşmanın bir yolu yok. Bugün burada sorunlarını bizlere mizah yoluyla anlatan engelli kardeşlerimin her birini yürekten kutluyorum. Valilik olarak tüm faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz."

        Oyunun yazar ve yönetmeni Hasan Hüseyin Cengiz ise sahne arkasındaki sürece değinerek, eserin aylarca süren yoğun bir çalışma döneminin ardından ortaya çıktığını belirtti. Cengiz, "Oyunda rol alan arkadaşlarımızın her biri büyük bir emek ve gayret sarf etti. Yaşadığımız sorunlara ayna tutmak istedik." dedi.

        Etkinlik, protokol üyelerinin oyunculara katılım belgesi ve çiçek takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

