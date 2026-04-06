        Kütahya'da inşaattan düşen 2 işçi ağır yaralandı

        Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın dördüncü katından düşen 2 işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Zafertepe Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde inşaat halindeki bir binada dış cephe kaplaması çalışması yapan işçiler Okan Dinç (32) ile Serdar Erkan (28), iskelenin kırılması sonucu dördüncü kattan zemine düştü.

        İşçilerin düştüğünü fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçiler Dinç ve Erkan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        "Hürmüz Boğazı'ndan 3 gemi güvenle ayrıldı"
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Penaltı kararı doğru mu?
        Mina İpek 2 oldu
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Kütahya'da iskele çöktü: 2 işçi yaralandı
        Hisarcık'ta çeşmenin çevresi çöplüğe döndü
        Kütahya'da yaban hayatı fotokapana takıldı
        Rektör Kızıltoprak'tan Haydarpaşa Camii tartışmalarına değerlendirme: "Şehr...
        Kütahya'nın içme suyu altyapısı güçlendiriliyor
        Alparslan Türkeş vefat yıldönümünde Kütahya'da da dualarla anıldı
