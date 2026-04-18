Kütahya'da otomobil beton direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.





Barış Doğanay (33) idaresindeki 43 LN 378 plakalı otomobil, Tepecik yolunda beton direğe çarptı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Araçta sıkışan sürücü ile Fatma A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.



Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Sürücü Doğanay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

