        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Depremin yaralarını saran Malatya'da yeni hedef turizmde cazibe merkezi olmak

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği şehri ayağa kaldırdıklarını, artık turizmde cazibe merkezi olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Vali Seddar Yavuz, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, yatırımcı kuruluşlardan hedeflerine ulaşmak için gayret göstermelerini, yatırımlar için tahsis edilen yaklaşık 27 milyar lira ödeneğin yıl içerisinde artacağını söyledi.

        Şehirde imar ve inşa faaliyetlerinin sonuna geldiklerini dile getiren Yavuz, "Malatya'yı ayağa kaldırdık. Geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Sadece deprem konutları yapmadık. Diğer taraftan şehrin mimarisini değiştirdik. Geniş yollarıyla, yatay dikey ulaşım akslarıyla, 4 bin 100 araçlık merkezdeki kapalı otoparkıyla, şehrin doğu-batı, kuzey-güney akslarında oluşturduğumuz yeni yerleşim birimleriyle ve merkeze 39 bin yaptığımız rezerv alan çalışmasıyla geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Herkesin gözlerine inanacağı, gördüğünde gurur ve onur duyacağı ve kendisinden bir parça göreceği bir şehir inşa ettik." diye konuştu.

        İmar ve inşa faaliyetlerinde sona geldiklerini, kenti turizmde bir cazibe merkezi haline getirme hedefini koyduklarını vurgulayan Yavuz, "Yarın Turizm Çalıştayı'nı hayata geçiriyoruz. Artık ticareti, turizmi konuşacağız. Artık refah seviyesini arttırmanın yol ve yöntemlerini arayacağız." dedi.

        - 5 şehri içine alan bir çalışma yapılacak

        Turizm Çalıştayı'nı sadece Malatya özelinde değil bölgesel bir perspektifle ele aldıklarını belirten Yavuz, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı içine alan 5 şehri kapsayan bir çalışma olacağını kaydetti.

        Yavuz, çalıştayda tarihi, kültürel ve doğa sporlarını içine alan 3 günlük, 5 günlük ve 7 günlük rotalar belirleyeceklerini söyledi.

        Vali Yavuz, kentte depremin ardından imar ve inşa faaliyetleri kapsamında 13 bin 178 iş yeri yaptıklarını, Malatya'da neredeyse bir o kadar da ruhsatlandırılmış iş yeri olduğunu dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

        "Bunca iş yerini eğer biz 750 bin nüfusla idare etmek istersek esnafımızın bundan yeteri kadar istifade etmesi elbette kolay değil. Dolayısıyla biz yeni bir Malatya tasarlarken bu Malatya'yı sadece Malatyalılar için değil, Malatya'yı bölgesinin cazibe merkezi, incisi, hatta doğunun başkenti olarak konumlandırıyoruz. Dolayısıyla öncelikle bölge illerinden hafta sonu, bayram tatili ve diğer tatil günlerinde beyaz yakalı insanların vakit geçirebilecekleri ve para harcayabilecekleri, gezebilecekleri alanlar oluşturmak, bu kapsamda şehrimizin ekonomisine istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz. Depremi bir fırsata çeviren anlayışla yapmış olduğumuz bu imar ve inşa faaliyetlerini milletimizin görmesini çok arzu ediyoruz. Dolayısıyla deprem turizmi konusunda da çalışmalarımızı bundan sonra büyük bir ivme ile devam ettireceğiz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

