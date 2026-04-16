Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da depremde 4 kişinin öldüğü Karayiğit Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da depremde 4 kişinin öldüğü Karayiğit Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 kişinin hayatını kaybettiği Karayiğit Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 12:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da depremde 4 kişinin öldüğü Karayiğit Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 kişinin hayatını kaybettiği Karayiğit Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

        Sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek sanıkların beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti, binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Ü.K, M.D, M.G'ye 5 yıl, 6 ay 20 gün, sanık M.G'ye 5 yıl, 1 ay, 3 gün hapis cezası verdi.

        Heyet, sanıklardan H.E. ile A.D'nin ise beraatine hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin...
        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin...
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek, Malatya'da ziyarette b...
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek, Malatya'da ziyarette b...
        Yeşilyurtspor'dan Kilis maçı öncesi taraftara çağrı
        Yeşilyurtspor'dan Kilis maçı öncesi taraftara çağrı
        Cemil Çiçek, Başkan Er'i ziyaret etti
        Cemil Çiçek, Başkan Er'i ziyaret etti
        Battalgazi'de taziye evi yatırımları sürüyor
        Battalgazi'de taziye evi yatırımları sürüyor
        Malatya'da traktörle kayısı ağacı arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti
        Malatya'da traktörle kayısı ağacı arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti